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الصحة الفلسطينية: 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

11:45 م الأحد 21 يونيو 2020
الصحة الفلسطينية: 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في فلسطين

وكالات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 46 إصابة في محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1028 منذ بداية انتشار الفيروس في مارس آذار.

وأعادت الحكومة الفلسطينية أمس السبت إغلاق بعض المناطق في الضفة الغربية بعد ظهور عشرات الإصابات.

وقال محمد اشتية رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي في رام الله "نواجه زيادة خطيرة جدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، سواء كانت هذه موجة ثانية أو استمرار للموجة الأولى".

وأرجع اشتية انتشار الفيروس إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة الوقاية.

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