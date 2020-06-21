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فرنسا: حصيلة إصابات كورونا تجاوزت ١٩٨ ألفا حالة والوفيات تخطت ٢٩ ألفا

11:39 م الأحد 21 يونيو 2020
فرنسا: حصيلة إصابات كورونا تجاوزت ١٩٨ ألفا حالة والوفيات تخطت ٢٩ ألفا

الإصابات تجاوزت ١٩٨ ألفا حالة والوفيات تخطت ٢٩ أل

باريس - (د ب أ)

أعلنت فرنسا عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الأحد، إلى 29640 وفاة بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات شهد تراجعا بعد شفاء 42 شخصا، ليتراجع العدد إلى 9823 مريضا.
وأوضحت الوكالة أن عدد الإصابات بلغ 198 ألفا و278 إصابة.

وأضافت أن الحالات التي تتلقى العلاج في الرعاية المركزة تراجعت إلى 715 شخصا بعد خروج مريضين من الرعاية المركزة.

فيروس كورونا فرنسا

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