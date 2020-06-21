حزب الرئيس الصربي فوتشيتش يفوز في الانتخابات البرلمانية
بلجراد - ( د ب أ )
فاز الحزب التقدمي للرئيس أليكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، في الانتخابات البرلمانية التي شهدت مقاطعة جزئية، بـ 4ر63% من الأصوات.
جاء ذلك حسب مؤشرات أعلنتها وكالة "سي إي إس آي دي" بناء على فرز عينات من اللجان الانتخابية. يشار إلى أن استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع غير مسموح بها في صربيا.
وفاز اشتراكيو وزير الخارجية إيفيكا داتشيتش، شركاء الائتلاف الحاكم، بنسبة 3ر10%.
ومن المتوقع أن يحل حزب "إس بي إيه إس" المعارض "حزب الإنقاذ" بـ 9ر3% ليحل ثالثا.
وقاطع الجزء الأكبر من المعارضة الانتخابات، متهمة فوتشيتش بالتلاعب بالإعلام والاقتصاد، وإمالة الساحة لصالحه.
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