أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

مسؤول أمريكي: إدارة ترامب تسعى لإنهاء برنامج "الحالمين" للهجرة خلال ٦ أشهر

10:59 م الأحد 21 يونيو 2020
مسؤول أمريكي: إدارة ترامب تسعى لإنهاء برنامج "الحالمين" للهجرة خلال ٦ أشهر

دونالد ترامب

وكالات

قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي تشاد وولف، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عازمة على إنهاء برنامج "الحالمين" للهجرة الذي يحمي مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال وذلك خلال الأشهر الستة المقبلة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال وولف لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، إن إدارة ترامب تعتبر البرنامج غير قانوني مضيفا أن المحكمة العليا لا تختلف معه.

وكانت المحكمة أصدرت يوم الخميس الماضي حكما يمنع ترامب من إنهاء البرنامج.

وأضاف "لم يتضمن القرار في أي جزء منه ما يشير إلى أن البرنامج قانوني. هم ببساطة لم يعجبهم الحيثيات والإجراءات التي استخدمناها".

وعرقلت المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس جهود ترامب لإلغاء البرنامج الذي أصدره سلفه باراك أوباما ويحمي ما يقرب من 649 ألف مهاجر من الترحيل.

وقال ترامب يوم السبت إن إدارته ستعيد تقديم خطط لإلغاء البرنامج لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال وولف لشبكة "سي.بي.إس" إن الإدارة ستستمر في تجديد تأشيرات الدخول للأشخاص الذين يشملهم البرنامج لكنها ستبحث عن طريقة لإنهائه بشكل دائم.

دونالد ترامب ترامب الهجرة تشاد وولف أمريكا

الخبر التالى:

المملكة المتحدة تدرس حماية الشركات المهمة للأمن الوطني من عمليات الاستحواذ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان