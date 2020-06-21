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وزير الصحة البريطاني مُعتذرًا عن انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي: "أنا إنسان"

09:40 م الأحد 21 يونيو 2020
وزير الصحة البريطاني مُعتذرًا عن انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي: "أنا إنسان"

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

لندن - (أ ش أ):

اعتذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، عن انتهاكه لقواعد التباعد الاجتماعي في مجلس العموم يوم الأربعاء الماضي عندما قام بوضع يده على ظهر أحد النواب.

وقال هانكوك، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، إن كل ما بوسعه أن يفعله هو أن يقول أنه يشعر بالأسف الشديد حيال هذا الأمر، مضيفا "هذا سببه أنني إنسان.. نحن جميعا بشر".

كان هانكوك قد ربت على ظهر أحد النواب في مجلس العموم، بالإضافة إلى وقوفه بجانبه دون وضع مسافة مترين المنوط بها في الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعندما انضم نائب آخر يقف على يسار النائب الأول قام هانكوك بالاقتراب منه لنحو 10 ثوان، حتى انتبه وتراجع إلى الخلف لمسافة المترين، ثم ذهب ليجلس على مقاعد البدلاء للاستماع إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون وهو يتلقى أسئلة من زعماء المعارضة والقادة.

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مات هانكوك التباعد الاجتماعي صحة بريطانيا

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