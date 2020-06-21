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استمرار انخفاض حالات الإصابة والوفاة بفيروس "كورونا" في كندا

08:34 م الأحد 21 يونيو 2020
استمرار انخفاض حالات الإصابة والوفاة بفيروس "كورونا" في كندا

كندا

أونتاريو - (أ ش أ):
واصلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد في كندا في الانخفاض، وخاصة في مقاطعة أونتاريو بعد ارتفاع طفيف يوم أمس السبت.
وبعد يوم واحد من تسجيل أونتاريو ارتفاعًا طفيفًا في إصابات "كورونا"، انخفضت مرة أخرى إلى أقل من 200 حالة جديدة، حيث أعلن مسؤولو الصحة في أونتاريو، اليوم الأحد، عن 175 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 33476 حالة. كانت قد سجلت المقاطعة، أمس السبت، 206 إصابة جديدة بـ(كوفيد - 19)، بعد ستة أيام من تسجيل أقل من 200 حالة جديدة.
وسجلت أونتاريو 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2606 حالة.
من جانبها، أعلنت سلطات الصحة العامة في كيبيك، اليوم الأحد، تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المقاطعة اليوم، و9 حالات وفاة أخرى، وهو أقل عدد للحالات الجديدة منذ يوم 19 مارس.
ويرتفع بذلك حالات الوفاة في شتى أنحاء كندا إلى 8430 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات الجديدة 101286 حالة.

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كندا فيروس كورونا أونتاريو مقاطعة أونتاريو

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