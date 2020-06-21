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حصيلة كورونا في العالم تتجاوز ٨.٨١ مليون إصابة وأكثر من ٤٦٤ ألف وفاة

08:09 م الأحد 21 يونيو 2020
حصيلة كورونا في العالم تتجاوز ٨.٨١ مليون إصابة وأكثر من ٤٦٤ ألف وفاة

العالم يواجه فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 8 ملايين و814 ألفا و872 حالة حتى مساء اليوم الأحد.
جاء ذلك حسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما ارتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 464883 وفاة.
وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول بمليوني و255 ألفا و119 إصابة و119 ألفا و719 وفاة. وحلت البرازيل ثانيا بمليون و32 ألفا و913 إصابة و49 ألفا و976 وفاة.
وفي المركز الثالث جاءت روسيا ثم الهند ثم المملكة المتحدة وبعدها كل من بيرو وإسبانيا وإيطاليا وتشيلي وإيران.

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