البيت الأبيض: إدعاءات بولتون بشأن ترامب والصين سخيفة

وكالات:

قال المستشار التجاري للإدارة الأمريكية بيتر نافارو، إنه لم يسمع أي طلب من رئيس البلاد دونالد ترامب من نظيره الصيني شي جين بينغ، مساعدته في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

واعتبر نافارو في حديث لقناة "CNN" اليوم الأحد، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، أن ادعاءات المستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون حول طلب ترامب مساعدة السلطات الصينية له في الفوز في الانتخابات "سخيفة"، مشيرا إلى أن ترامب هو "الرئيس الأمريكي الأكثر صرامة تجاه الصين" وأضاف: "لم أسمع ذلك أبدا، وأنا كنت في تلك الغرفة".

واتهم نافارو بولتون بـ"نشر معلومات سرية للغاية على صفحات كتاب كبير من أجل كسب فوائد"، معتبرا أنه قد يواجه "حكما بالسجن".

وقال إن بولتون "يجب أن يدفع ثمنا" لتعريض الأمن القومي الأمريكي للخطر من خلال نشر كتابه.

وأعلن بولتون، في كتابه "The Room Where It Happened: A White House Memoir"، ("الغرفة التي حدث فيها ذلك: مذكرات البيت الأبيض")، الذي كان من المخطط لنشره في 23 يونيو، أن ترامب طلب مساعدة من شي جين بينغ على الفوز في انتخابات الرئاسة 2020، وذلك خلال لقائهما يوم 29 يونيو 2019.

وقال بولتون، حسبما جاء في مقتطفات من كتابه: "فجأة قلب ترامب المحادثة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، وألمح إلى الإمكانات الاقتصادية الصينية وطلب من شي جين بينغ مساعدته على الفوز".