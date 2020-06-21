‏السودان: نطالب باتفاق قبل ملء سد النهضة ولا ندعو للتصعيد

وكالات:

أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن بلاده تدعو لعدم التصعيد في ملف "سد النهضة".

‎ وأصاف ‏وزير الري السوداني، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، أن من حق السودان المطالبة باتفاق قبل ملء سد النهضة‎.

هذا ووجه وزير الخارجية سامح شكري، أمس، خطابا إلى المندوب الفرنسي الدائم لدى مجلس الأمن بصفته الرئيس الحالي للمجلس بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبي.

وقال شكر، في خطابه، إنه بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أطلب من مجلس الأمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.

وأضاف أن مصر اختارت إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن الدولي بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق.