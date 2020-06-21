أكثر الكلمات إنتشاراً

رجاء الجداوي سد النهضة فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة جورج فلويد الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

‏السودان: نطالب باتفاق قبل ملء سد النهضة ولا ندعو للتصعيد

06:25 م الأحد 21 يونيو 2020
‏السودان: نطالب باتفاق قبل ملء سد النهضة ولا ندعو للتصعيد

سد النهضة

وكالات:

أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن بلاده تدعو لعدم التصعيد في ملف "سد النهضة".

‎ وأصاف ‏وزير الري السوداني، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، أن من حق السودان المطالبة باتفاق قبل ملء سد النهضة‎.

هذا ووجه وزير الخارجية سامح شكري، أمس، خطابا إلى المندوب الفرنسي الدائم لدى مجلس الأمن بصفته الرئيس الحالي للمجلس بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبي.

وقال شكر، في خطابه، إنه بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أطلب من مجلس الأمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.

وأضاف أن مصر اختارت إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن الدولي بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق.

اثيوبيا السودان سد النهضة مياه النيل

الخبر التالى:

السعودية: تسجيل ٣٣٧٩ إصابة بكورونا بإجمالي تخطى ١٥٧ ألفا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تتنفس من أنبوب حنجري.. مصادر طبية: تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي