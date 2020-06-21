العربية: قصف مدفعي إثيوبي على معسكر سوداني وسقوط جرحى

وكالات:

‏ أفادت فضائية العربية السعودية، بأن الجيش الإثيوبي قصف بالمدفعية معسكر الأنفال السوداني، ما أدى إلى سقوط جرحى.

وشنت ميليشيات تدعمها إثيوبيا، هجوما على الجيش السوداني.

هذا وشنت الميليشيات المدعومة إثيوبيا هجمات عدة على مناطق حدودية سودانية، ما أثار توترا بين البلدين اللذين يسعيان للوصول إلى تفهم بشأن ترسيم الحدود بينهما.

واحتجت السلطات السودانية في أكثر من مناسبة على التدخلات الإثيوبية في بلادها بدعم تلك الميليشيات.