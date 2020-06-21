الجيش الليبي: مصر تدرك خطورة التدخل التركي في البلاد

طرابلس - (أ ش أ):

أكد الجيش الوطني الليبي، أن مصر تدرك خطورة التدخل التركي في البلاد، مشددا على أن هدف تركيا هو السعي للسيطرة على العاصمة طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب، في تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية" اليوم الأحد، إن مصر تدرك جيدا خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية.

كما أكد أن مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليست تركيا التي ترسل المرتزقة السوريين للسيطرة على العاصمة طرابلس وتحقيق أهدافها الاقتصادية .