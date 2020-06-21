بكين: 230 ألف اختبار حمض نووي يوميًا لسرعة احتواء عودة "كورونا"

بكين - (أ ش أ):

رفعت سلطات العاصمة الصينية بكين، من قدرة إجراء اختبارات الحمض النووي يوميًا، من 90 ألف اختبار إلى أكثر من 230 ألفًا، وسط جهود لاحتواء عودة انتشار العدوى بمرض فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) محليًا.

وقال المتحدث باسم لجنة الصحة ببكين "قاو شياو جون" - في تصريح اليوم /الأحد/ - إن عدد المؤسسات المخصصة لإجراء تحليل الحمض النووي في المدينة زاد من 98 إلى 124 خلال الأيام القليلة الماضية، وإنه يوجد بين هذه المؤسسات 20 مركزًا للسيطرة على المرض و73 مستشفى و31 معملاً طبيًا.

وأضاف جون أنه منذ 13 يونيو، تم تنظيم الأشخاص الذين يعملون في سوق "شينفادي" للبيع بالجملة، المرتبط بأغلب حالات الإصابة الجديدة في بكين، والسكان في المناطق المجاورة والأشخاص الذين زاروا السوق، لإجراء اختبارات حمض نووي لهم.

وتابع جون أن العاصمة أعطت الأولوية كذلك لإجراء الاختبارات للموظفين العاملين في مطاعم ومحلات البقالة وأسواق الجملة ومندوبي شركات الشحن وتوصيل الطعام للمنازل.

وكانت بكين سجلت أكثر من 200 حالة إصابة بعدوى محلية بفيروس "كورونا" منذ 11 يونيو الجاري.