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مصر وقبرص تبحثان الوضع فى ليبيا والتدخلات التركية

04:51 م الأحد 21 يونيو 2020
مصر وقبرص تبحثان الوضع فى ليبيا والتدخلات التركية

سامح شكرى وزير الخارجية

نيقوسيا - أ ش أ:

أعلنت وزارة الخارجية القبرصية أن وزيرى خارجية قبرص ومصر، نيكوس كريستودوليديس و سامح شكري بحثا هاتفيا آخر التطورات في منطقة شرق المتوسط، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في ليبيا والإجراءات التركية هناك، والتي زادت من حدة التوترات فى البلاد وعززت زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وذكرت الخارجية القبرصية - فى بيان صحفى اليوم الأحد - أن الوزيرين اتفقا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، على أساس مخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 2510.

وأكد كريستودوليديس مجدداً دعم قبرص الكامل لمبادرة القاهرة التي تعزز وتدعم استنتاجات مؤتمر برلين وأحكام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

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