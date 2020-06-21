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كورونا في بريطانيا: الإصابات تتخطى 304 آلاف والوفيات أكثر من 42 ألفا

03:28 م الأحد 21 يونيو 2020
كورونا في بريطانيا: الإصابات تتخطى 304 آلاف والوفيات أكثر من 42 ألفا

فيروس كورورنا في بريطانيا

لندن- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بريطانيا إلى 304,580 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأحد بتوقيت لندن (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغت 42674 حالة. وتعافى 1319 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 20 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في بريطانيا.

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