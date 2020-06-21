البرازيل: إصابات كورونا 1.03 مليون والوفيات 49 ألفا و976
سان باولو- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البرازيل إلى 1.03 مليون حتى الساعة السابعة والنصف صباح الأحد بتوقيت ساو باولو (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 49,976. بينما تعافى 576,779 من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل.
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