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قطر تسجل 4 وفيات و881 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:07 م الأحد 21 يونيو 2020
قطر تسجل 4 وفيات و881 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في قطر

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، تسجيل أربع وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 98 وفاة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 881 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 87369 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1556 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 68319 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 3098 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 320,792.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.

قطر وزارة الصحة القطرية فيروس كورونا

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