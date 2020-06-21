أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السعودية تدين عملية الطعن في مدينة "ريدينج" البريطانية

02:54 م الأحد 21 يونيو 2020
السعودية تدين عملية الطعن في مدينة "ريدينج" البريطانية

وزارة الخارجية السعودية

الرياض - أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لعملية الطعن التي وقعت في مدينة "ريدينج" في المملكة المتحدة البريطانية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وقدمت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس- العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللمملكة المتحدة الصديقة حكومةً وشعبًا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدةً تضامن السعودية ووقوفها مع بريطانيا ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

يذكر أنه قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، إثر قيام رجل بطعن عشوائي في متنزه ببلدة "ريدينج".

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية السعودية السعودية مدينة ريدينج حادث طعن

الخبر التالى:

السعودية: 37 وفاة و3379 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تحدد 6 خضروات وفواكه لتقوية المناعة ضد كورونا: تناولوها يوميا