السعودية تدين عملية الطعن في مدينة "ريدينج" البريطانية
الرياض - أ ش أ
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لعملية الطعن التي وقعت في مدينة "ريدينج" في المملكة المتحدة البريطانية، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وقدمت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس- العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللمملكة المتحدة الصديقة حكومةً وشعبًا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدةً تضامن السعودية ووقوفها مع بريطانيا ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
يذكر أنه قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، إثر قيام رجل بطعن عشوائي في متنزه ببلدة "ريدينج".
هذا المحتوى من
الخبر التالى:السعودية: 37 وفاة و3379 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
53758
عدد المصابين
-
14327
عدد المتعافين
-
2106
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
8863037
عدد المصابين
-
4718284
عدد المتعافين
-
464892
عدد الوفيات
إعلان