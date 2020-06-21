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المغرب يسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:45 م الأحد 21 يونيو 2020
المغرب يسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة المغربية

الرباط -(د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9957 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 213 حالة .

كما لفتت إلى شفاء 26 مصابا ، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 8249، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 520621 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وزارة الصحة المغربية المغرب فيروس كورونا

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