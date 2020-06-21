الشرطة البريطانية: هجوم مدينة ريدينج "عمل إرهابي"
وكالات:
قالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطاني، الأحد، إن حادث الطعن الذي الذي وقع في مدينة ريدينج وأودى بحياة ثلاثة أشخاص كان "عملا إرهابيا"، مُشيرة إلى أن شرطة محاربة الإرهاب تولّت التحقيق، حسبما افادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وألقي القبض على ليبي يبلغ من العمر 25 عاماً في مسرح الهجوم.
وأكدت مصادر أمنية لبي بي سي أن المشتبه به أمضى سابقاً عقوبة سجن لمدة قصيرة لارتكابه جنحة.
وشوهدت عناصر من شرطة مكافحة الإرهاب في مكان الهجوم.
ووقع الحادث في متنزه "فوربيري جاردنز" حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي مساء أمس السبت.
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