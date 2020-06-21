قرقاش: الدعم العربي لكلمة السيسي بشأن ليبيا دليل على رفض استباحة حدوده
أبوظبي - أ ش أ
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، إن الدعم العربي الكبير لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص ليبيا، مؤشر واضح على رفض العالم العربي استباحة سيادته وحدوده، من قبل الدول الإقليمية.
وأضاف قرقاش - على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بثتها قناة "العربية" - أن المواقف المبدئية الداعية للعلاقات المتوازنة والصائنة للاستقرار والسيادة ستبقى راسخة.
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