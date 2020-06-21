تصريح تشاؤمي.. وزير الصحة الإيراني: كورونا قد يستمر حتى 2022

طهران- (د ب ا):

في تصريح تشاؤمي صادم، توقع وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، استمرار تفشي فيروس كورونا حتى عام 2022.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن نمكي القول إنه وفقا للتقديرات الرسمية، فإن الإيرانيين سوف "يتعين عليهم أن يعيشوا مع فيروس كورونا عامين آخريين".

وشبه الفيروس بالحيوان، قائلا إنه يمكن أن " يعض ويركل".

ويشار إلى أنه عقب أن تراجعت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مايو الماضي، بدأت السلطات الإيرانية في رفض القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا . وقد سُمح بعودة العاملين في كل القطاعات تقريبا لأعمالهم.

مع ذلك، قالت السلطات إن عدم التزام المواطنين بإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي بصورة كبيرة أدى لارتفاع جديد في أعداد الإصابات.

وسجلت إيران حتى الآن أكثر من 200 ألف إصابة وأكثر من 9500 وفاة بالفيروس.