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تصريح تشاؤمي.. وزير الصحة الإيراني: كورونا قد يستمر حتى 2022

12:44 م الأحد 21 يونيو 2020
تصريح تشاؤمي.. وزير الصحة الإيراني: كورونا قد يستمر حتى 2022

سعيد نمكي

طهران- (د ب ا):

في تصريح تشاؤمي صادم، توقع وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، استمرار تفشي فيروس كورونا حتى عام 2022.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن نمكي القول إنه وفقا للتقديرات الرسمية، فإن الإيرانيين سوف "يتعين عليهم أن يعيشوا مع فيروس كورونا عامين آخريين".

وشبه الفيروس بالحيوان، قائلا إنه يمكن أن " يعض ويركل".

ويشار إلى أنه عقب أن تراجعت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مايو الماضي، بدأت السلطات الإيرانية في رفض القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا . وقد سُمح بعودة العاملين في كل القطاعات تقريبا لأعمالهم.

مع ذلك، قالت السلطات إن عدم التزام المواطنين بإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي بصورة كبيرة أدى لارتفاع جديد في أعداد الإصابات.

وسجلت إيران حتى الآن أكثر من 200 ألف إصابة وأكثر من 9500 وفاة بالفيروس.

سعيد نمكي وزير الصحة الإيراني طهران فيروس كورونا

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