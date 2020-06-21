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كوريا الشمالية: لن نتراجع عن إرسال منشورات مناهضة للجنوب

11:35 ص الأحد 21 يونيو 2020
كوريا الشمالية: لن نتراجع عن إرسال منشورات مناهضة للجنوب

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

وكالات:

أكدت كوريا الشمالية أنها لا تنوي التراجع عن خطتها المتعلقة بإرسال منشورات مناهضة لسول عبر الحدود إلى الشق الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال المتحدث باسم إدارة الجبهة المتحدة، الأحد، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية: "نحن ندرك بالفعل أن إرسال المنشورات للجنوب يعد خرقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين، وليس لدينا نية لإعادة النظر أو تغيير الخطة في الوقت الذي انهارت فيه بالفعل العلاقات بين الكوريتين".

وأضاف: "يتعين على السلطات الكورية الجنوبية التوقف عن الحديث عن الاتفاقية التي أصبحت بالفعل اتفاقية ميتة"، حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب".

وأمس السبت، ذكرت مواقع إعلام كورية شمالية أن بيونجيانج كانت تطبع مواد دعائية ضد سول بأعداد ضخمة وتتجهز لإرسالها عبر الحدود.

وأعربت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية عن أسفها، وحثت بيونجيانج على التراجع عن الخطة فورا، ووصفتها بانتهاك للاتفاقية المبرمة بين الشقيقتين في قمة 2018.

ويعد إرسال منشورات مناهضة لسول عبر الحدود إحدى الخطوات الانتقامية التي توعدت بها كوريا الشمالية، ردا على إرسال منشقين شماليين بالجنوب منشورات مناهضة للشمال باستخدام بالونات عملاقة.

ووصفت كوريا الشمالية شقيقتها الجنوبية بـ"العدو"، وتوعدت بقطع جميع خطوط الاتصال بين البلدين غضبا من المنشورات.

وتأزم الوضع الأسبوع الماضي إثر قيام الشمال بتفجير مكتب الاتصال المشترك بقرية كيسونج الحدودية، الذي افتتح إثر قمة 2018 التي جمعت قائدي البلدين.

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