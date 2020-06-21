الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 26 إصابة جديدة بينها 25 بعدوى محلية

بكين - أ ش أ

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالات وفاة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن 26 إصابة جديدة بواقع 25 بعدوى محلية وحالة واحدة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي المصابين إلى 83378 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 22 حالة في بكين و3 حالات في مقاطعة خبي المجاورة، فيما تم تسجيل 3 حالات جديدة يشتبه في إصابتها بالمرض في بكين.

وأضافت أن 3 أشخاص خرجوا من المستشفيات أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 78413 شخصا، فيما بلغ إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 1869 حالة، خرج منها 1787 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم.

وتابعت أن 6339 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين ما يزالون تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 397 شخصا منها، فيما تم أمس تسجيل 6 حالات جديدة دون أعراض بينها حالة واحدة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات بدون أعراض التي ما تزال تخضع للملاحظة الطبية إلى 111 حالة بينها 58 حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، تم تسجيل 1128 حالة إصابة بالفيروس بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة إصابة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و446 حالة إصابة في تايوان بينها 7 حالات وفاة، فيما خرج 1077 مريضا في هونج كونج و45 في ماكاو و434 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.