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ألمانيا تسجل 687 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

10:31 ص الأحد 21 يونيو 2020
ألمانيا تسجل 687 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن السلطات المحلية في ألمانيا سجلت 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال يوم واحد.

وأوضح المعهد صباح اليوم الأحد أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس ارتفع بذلك إلى 189,822 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، توفى حتى الآن إثر الإصابة بالفيروس في ألمانيا 8882 شخصا.

ووفقا لتقديرات المعهد، تم شفاء 174,900 .

وزاد معدل إعادة إنتاج العدوى بالفيروس في ألمانيا إلى 1.79 أمس السبت، وفقا لتقديرات المعهد، فيما كان يبلغ قبل ذلك 1.06، ويعني ذلك أن كل مصاب يمكنه نقل العدوى لأكثر من شخص.

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