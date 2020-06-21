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كورونا في إيطاليا: الإصابات 238 ألفا و275 والوفيات 34 ألفا و610

09:50 ص الأحد 21 يونيو 2020
كورونا في إيطاليا: الإصابات 238 ألفا و275 والوفيات 34 ألفا و610

كورونا في إيطاليا

ميلانو- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إيطاليا إلى 238,275 حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو

0530 بتوقيت جرينتش) ،بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34,610 حالات. وتعافى 182,453 من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 20 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.

إيطاليا فيروس كورونا كوفيد 19 جامعة جونز هوبكنز

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