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إندونيسيا: بركان جبل ميرابي ينفث الرماد لارتفاع 6 كيلومترات

09:49 ص الأحد 21 يونيو 2020
إندونيسيا: بركان جبل ميرابي ينفث الرماد لارتفاع 6 كيلومترات

بركان جبل ميرابي

جاكرتا- (د ب أ):

ثار بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة في إندونيسيا مرتين صباح الأحد، حيث نفث عمودا من الرماد الساخن لارتفاع يصل إلى 6 كيلومترات في الهواء.

وقال مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية إن الثوران الأول وقع الساعة 09:13 صباحا (02:13 بتوقيت جرينتش) واستمر لمدة 328 ثانية، وحدث الثوران الثاني بعد ذلك بـ14 دقيقة واستمر لمدة 90 ثانية تقريبا.

وتسببت الثورانان في سقوط أمطار من الرماد على بعض القرى الواقعة على منحدرات الجبل البركاني الذي يبلغ ارتفاعه 2930 مترا.

ونصح المركز القرويين بالاحتفاظ بالهدوء والبقاء خارج منطقة حظر نصف قطرها 3 كيلومترات حول فوهة البركان.

وكانت حالة البركان تدعو إلى الحذر، حيث تم إطلاق ثاني أعلى مستوى تنبيه في النظام ذي المستويات الأربع، منذ مايو 2018، بعد سلسلة من نوبات الثوران التي أطلقت أعمدة من الرماد الساخن يصل ارتفاعها إلى 5.5 كيلومترات.

بركان جبل ميرابي الرماد جزيرة جاوة إندونيسيا

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