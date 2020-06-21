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مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 7 من الحشد الشعبي في هجوم جنوبي تكريت

07:54 ص الأحد 21 يونيو 2020
مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 7 من الحشد الشعبي في هجوم جنوبي تكريت

الحشد الشعبي

تكريت (العراق) - (د ب ا):
أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية فجر اليوم الأحد بمقتل عنصرين من الحشد الشعبي وإصابة خمسة اخرين بهجوم مسلح جنوبي تكريت/170كم شمال بغداد/
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وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) إن" مجموعة مسلحة يعتقد انها تنتمي لتنظيم (داعش) هاجمت بعد منتصف الليل نقاطا متقدمة في حوض نهر دجلة بالقرب من ناحية مكيشيفه/20كم جنوبي تكريت/ مما أدى إلى سقوط قتيلين من لواء 35 الحشد الشعبي وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن" المهاجمين عبروا نهر دجلة من نقطة الزلاية شمالي منطقة الهجوم وتسللوا بمحاذاة النهر حتى باغتوا النقاط المتقدمة واطلقوا نيرانهم من أسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة فيما تولت نقاطا لم يشملها الهجوم الرد على مصدر النيران ومنع المهاجمين من مهاجمة نقاط جديدة مما اضطرهم للتراجع إلى الضفة الاخرى من النهر عن طريق زورق كان ينتظرهم".

وكانت المنطقة ذاتها قد تعرضت في الثاني من مايو الماضي الى هجوم عنيف سقط خلاله نحو 15 فردا بين قتيل وجريح جميعهم من اللواء ذاته.

ومازال حوض نهر دجلة جنوبي تكريت يشهد تسللا لعناصر داعش لشن هجمات على قوات الأمن العراقية والقيام بأعمال سلب ونهب.

ويعد حوض نهر دجلة ومناطق الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين مع المحافظات المجاورة من أكثر المناطق تواجدا لعناصر التنظيم المتطرف.

الحشد الشعبي تكريت هجوم مسلح العراق

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