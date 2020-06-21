إصابة أفراد من الشرطة خلال معارك شوارع في شتوتجارت الألمانية

شتوتجارت - (د ب أ):

صرح متحدث باسم الشرطة الألمانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد بأن عددا من ضباط الشرطة أصيبوا خلال معارك في شوارع مدينة شتوتجارت الألمانية.

وقال المتحدث "إن الوضع خرج عن السيطرة تماما".

وتم إلقاء حجارة الأرصفة على الضباط وتم تحطيم نوافذ المتاجر.

وكان عدد من المجموعات الصغيرة من الأشخاص الذين يستخدمون العنف في الشوارع في وسط المدينة، حيث أبلغت الشرطة في البداية عن وجود عدة مئات من الأشخاص.

وقالت الشرطة إنه تم استدعاء جميع قوات الطوارئ المتاحة من ولاية بادن-فورتمبرج.

ولم تتضح بعد أسباب الاشتباكات.