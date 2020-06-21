ترامب يصف المشاركين في تجمع لحملته الانتخابية في أوكلاهوما بـ "المحاربين"
واشنطن - (د ب أ):
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آلاف الأشخاص الذين يشاركون في تجمع لحملته الانتخابية في تولسا بأوكلاهوما بالـ "محاربين".
وقال ترامب "أنتم محاربون"، مضيفا أن وسائل الإعلام سعت لإخافة الناس من الحدث.
وقال "الغالبية الصامتة أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى".
يشار إلى الآلاف يشاركون في التجمع، ومع ذلك ، فإن العديد من المقاعد في الطابق العلوي من الساحة التي تضم 19 الف مقعد خالية.
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