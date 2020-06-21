المدعي العام الاتحادي في نيويورك يؤكد استقالته

واشنطن - (د ب أ):

صرح المدعي العام الاتحادي للمنطقة الجنوبية في نيويورك جيفري بيرمان إنه يستقيل عن منصبه بعد أن قال وزير العدل الأمريكي إن ممثلة الإدعاء العام أودري شتراوس ستشغل المنصب المؤقت.

وقال بيرمان إنه "في ضوء قرار وزير العدل وليام بار باحترام العمل الطبيعي للقانون" وتكليف "أودري شتراوس لتصبح ممثلة للإدعاء العام الاتحادي بالإنابة، سأترك مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك، على الفور".

وتابع "لقد كان شرفًا لمدى الحياة أن أكون المدعي الأمريكي لهذه المقاطعة وحافظًا على إرثها المليء بالفخر، لكنني لا يمكن أن اترك المقاطعة في يدٍ أفضل من أودري".

وأضاف بيرمان أنه تحت قيادة شتراوس، سيستمر المكتب في "الحفاظ على تقاليد النزاهة والاستقلالية في المنطقة الجنوبية".