اعتبار الشرطة عملية الطعن في ريدينج عملا إرهابيا
لندن - (د ب أ):
أفادت "سكاي نيوز" ووسائل إعلام بريطانية أخرى أن الشرطة تتعامل مع حوادث طعن عدة أشخاص في وقت متأخر من مساء السبت في متنزه في بلدة ريدينج بجنوب شرقي إنجلترا على أنها ذات صلة بالإرهاب.
وذكرت شرطة "تايمز فالي" أن رجلا اعتقل وأصيب عدد من الأشخاص في الحادث.
ولم تعلق الشرطة على الصلات المحتملة للإرهاب ولم تكشف عن تفاصيل حول المشتبه به أو جرائمه المزعومة.
وقالت الشرطة إنه "ليس هناك ما يشير إلى أن هذا الحادث مرتبط باحتجاجات حياة السود مهمة التي جرت في الحديقة في وقت سابق من يوم السبت.
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