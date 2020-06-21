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محتجون أمريكيون يحطمون تماثيل تاريخية من الماضي العنصري

12:30 ص الأحد 21 يونيو 2020
محتجون أمريكيون يحطمون تماثيل تاريخية من الماضي العنصري

مظاهرات امريكا

واشنطن - (د ب أ)

حطم محتجون في أنحاء عدة من الولايات المتحدة بعض التماثيل مع تزايد الدعوات لوضع حد لتمجيد شخصيات تاريخية من الماضي العنصري.

وأسقط المتظاهرون في واشنطن تمثال ألبرت بايك وأشعلوا النار في النصب التذكاري وهم يرددون الهتافت الليلة الماضية.

وكان بايك جنرالا في الجيش الولايات الكونفدرالية، وهو تحالف للولايات الجنوبية قاتل وخسر في نهاية المطاف معركته أمام جيش الاتحاد بالولايات الشمالية في الحرب الأهلية الأمريكية، بدءا من عام 1861، والتي كانت معركة حول مستقبل العبودية إلى حد كبير.

وفي ذات الوقت، أسقط المحتجون في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ثلاثة تماثيل لشخصيات تاريخية أمريكية في وقت متأخر من مساء الجمعة وصباح اليوم السبت.

مظاهرات امريكا تحطيم تماثيل تاريخية العنصرية

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