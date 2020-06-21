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العراق: أولويات سياستنا الخارجية توسيع العلاقات مع دول الخليج

12:14 ص الأحد 21 يونيو 2020
العراق: أولويات سياستنا الخارجية توسيع العلاقات مع دول الخليج

فؤاد حسين

بغداد - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن توسيع العلاقات مع الدول الخليجية ومجلس التعاون الخليجي هي من أولويات السياسة الخارجية العراقية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية العراقي من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ نايف الحجرف، بحسب بيان الخارجية العراقية.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على ضرورة توحيد الجهود في إطار مجلس التعاون الخليجي، وأهمية خلق تواصل بين الفريق العراقي والخليجي، لتفعيل مذكرة التفاهم.

كما اتفقا على أن أمن العراق سينعكس إيجاباً على أمن الخليج، وأن أمن الخليج سينعكس على العراق؛ مما يعني ضرورة تحقيق التعاون في مختلف المجالات، ومنها: الأمن، والاقتصاد، حسبما أفاد البيان.

وشدد وزير الخارجية العراقي على أن العراق يسعى إلى إعادة صياغة العلاقات مع دول الجوار من أجل توسيعها، وعدم السماح بالتدخل في الشأن الداخلي،وأن تكون علاقات متوازِنة.

ودعا حسين إلى ضرورة التواصل لتدارس أسس العمل المشترك عبر الزيارات، أو عبر المنصات الإلكترونية في الظرف الحالي، مُعرباً عن تثمينه، وإشادته بالمواقف المعلنة من قبل دول الخليج، ومجلس التعاون الخليجي في دعم وحماية سيادة العراق.

كما أكد الوزير العراقي أنّ سياسة العراق الحالية مبنية على مبدأ الحوار، والتواصل، وبناء علاقات جيدة ومتوازنة لحل جميع المشاكل العالقة، والابتعاد عن استعمال القوة؛ لأنه يعقد الحلول ويهدد الأمن الإقليمي.

فؤاد حسين العراق بغداد

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