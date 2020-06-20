وزير العدل الأمريكي: ترامب أقال المدعي العام في مانهاتن بناء على طلبي

وكالات

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار، اليوم السبت، إن الرئيس دونالد ترامب، أقال مدعي مانهاتن العام جيفري بيرمان، الذي حقق مكتبه في أنشطة رودولف دبليو جولياني محامي ترامب الخاص، بعد أن رفض علانية في وقت متأخر يوم الجمعة التنحي عن منصبه، حسبما ذكرت رويترز.

وفي رسالة إلى بيرمان، قال بار إنه "فوجئ وأصيب بخيبة أمل كبيرة" من تصريح بيرمان العلني الذي صدر في وقت متأخر من الليل ورفض فيه ترك وظيفته.

وأضاف أن بيرمان "كان يستعرض وهو في منصب عام".

وقال بار "طلبت من الرئيس أن يقيلك اعتبارا من اليوم، وقد فعل ذلك" مضيفا أن نائب المدعي العام عن المنطقة الجنوبية في نيويورك أودري شتراوس سيكون مدعيا عاما بالإنابة إلى أن يتم تعيين آخر بصفة دائمة.

كان بيرمان أعلن أنه لن يترك منصبه وذلك بعد ساعات من إعلان إدارة ترامب فجأة أنها ستعين شخصا آخر مكانه.

من جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه غير متورط في فصل مدع عام بارز في نيويورك، بعد وقت قصير من إعلان وزير العدل أنه أمر بفصله.

وقال ترامب من البيت الأبيض، اليوم: "الأمر متروك له حقا، أنا لست متورطا"، في إشارة إلى وزير العدل بيل بار.

وقبل فترة وجيزة من تصريح ترامب، أفادت العديد من القنوات الأمريكية بأن بار أرسل رسالة إلى المدعي الاتحادي في نيويورك جيفري بيرمان قال فيها: "لقد طلبت من الرئيس فصلك اعتبارا من اليوم، وقد فعل ذلك".

وأشرف بيرمان بصفته ممثلا للادعاء الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك منذ يناير 2018، على العديد من القضايا الرئيسية، من بينها التحقيقات بشأن الحلفاء الرئيسيين لترامب و"خلق بنك" الحكومي التركي بشأن التهرب المزعوم من العقوبات، والملياردير الأمريكي جيفري إيبستين على خلفية اتهامه بالاتجار بالبشر لأغراض جنسية.