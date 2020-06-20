الشرطة البريطانية تلقي القبض على مشتبه به في حادث طعن بريدينج

وكالات

- قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت إنها ألقت القبض على رجل عقب حادث أسفر عن سقوط مصابين بمدينة ريدينج، حسبما أفادت رويترز.

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم، إن ضباطا ألقوا القبض على رجل بمسرح الحادث مضيفة أنه قيد الاحتجاز.

وأضافت الشرطة "أصيب عدد من الأشخاص بجروح ونقلوا إلى المستشفى".

من جانبها ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية، نقلا عن مصدر أن ثلاثة أشخاص قتلوا ونقل اثنان في حالة حرجة إلى المستشفى بعد تعرضهم للطعن في مدينة ريدينج الإنجليزية، اليوم السبت خلال تظاهرة مناهضة للعنصرية ضد السود.

أعلنت الشرطة البريطانية، أنها تحقق حاليا في بلاغات عن عدة عمليات طعن وقعت في وقت متأخر من مساء اليوم السبت، في متنزه في بلدة ريدينج بجنوب شرقي إنجلترا بالقرب من لندن.

ذكرت تقارير صحفية، وقوع عمليات طعن في مدينة ريدنج البريطانية، خلال تظاهرات تناهض العنصرية ضد السود.

وقالت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع حادث طعن في مدينة ريدنج.

وتداول أشخاص مقاطع فيديو على موقع "تويتر"، يظهر تعامل رجال الشرطة في بريطانيا مع حادث الطعن، وإسعاف المصابين.

ووفقا للفيديو، أصيب عدد من الأشخاص في عمليات الطعن التي وقعت اليوم.

‏ولم تكشف الشرطة البريطانية بعد عن دوافع عمليات الطعن.