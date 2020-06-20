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‏الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به في عمليات الطعن في مدينة "ريدنج"

11:45 م السبت 20 يونيو 2020
‏الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به في عمليات الطعن في مدينة "ريدنج"

الشرطة البريطانية

‎وكالات:

أعلنت الشرطة البريطانية، اعتقال مشتبها به في عمليات الطعن في مدينة "ريدنج"، الذي أودى بحياة ٣ أشخاص وإصابة آخرين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

هذا وتعرض عدد من الأشخاص لعملية طعن في المدينة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن العملية وقعت بمكان شهد احتجاجات لحركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية.

وقالت شرطة المنطقة إنها تحقق في تقارير عن وقوع حادث.

وقال جيسون بروك رئيس المجلس المحلي في ريدنج إن الشرطة تتعامل مع "حادث خطير"، وحث الناس على الابتعاد عن وسط المدينة.

الشرطة البريطانية عمليات الطعن بريطانيا

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