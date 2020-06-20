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البنك المركزي الألماني: اقتصادنا ربما تجاوز أسوأ تداعيات كورونا

11:40 م السبت 20 يونيو 2020
البنك المركزي الألماني: اقتصادنا ربما تجاوز أسوأ تداعيات كورونا

البنك المركزي الألماني

برلين - (د ب أ)

قال ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" في مقابلة مع صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، اليوم السبت، إن الاقتصاد الألماني ربما يكون قد تجاوز أسوأ تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة عن فايدمان قوله في مقتطف من المقابلة: "شهدنا في الأشهر القليلة الماضية أكبر تدهور اقتصادي في تاريخ الجمهورية. الخبر السار هو أن الأسوأ ربما يكون انقضى وأن الأمور آخذة في تتحسن".

وأضافت الصحيفة نقلا عن فايدمان أن تعافي الاقتصاد سيكون "تدريجيا إلى حد ما". موضحا أن الحكومة الألمانية كانت على حق في التصرف بسرعة في دعم الشركات والوظائف، ولا تزال الدولة قادرة على تقديم المزيد من المساعدة إذا حدثت موجة من حالات الإفلاس في الخريف.

البنك المركزي الألماني بوندسبنك ينس فايدمان فيروس كورونا

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