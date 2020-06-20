روسيا: نتوقع نقصا طفيفا في أمدادات النفط الشهر المقبل

موسكو - (د ب أ)

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده تتوقع نقصا طفيفا في إمدادات النفط يظهر الشهر المقبل وسط تخفيضات فى إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها.

وذكر نوفاك في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلاتالألمانية أنه ليست هناك حاجة من جانب مجموعة "أوبك بلس" التى تضم دول منظمة أوبك والدول المتحالفة معها من غير الدول الأعضاء بالمنظمة ، لمزيد من خفض الإنتاج، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وقال في المقابلة التي نشرت على موقع الوزارة، إن المستهلكين قد يعودون إلى استخدام أكبر قدر ممكن من النفط كما كان قبل تفشي فيروس كورونا في عام 2021، "ولكن الأمر قد يستغرق عامين أو ثلاثة أعوام".

وتتوقع الوزارة أن يبلغ متوسط سعر خام الأورال ، وهو مزيج النفط الروسي الرئيسي، 35 دولار للبرميل هذا العام، بينما تستند ميزانية الدولة على حوالي 42 دولار للبرميل.