سفير برلين بالقاهرة: ألمانيا وضعت دعم اللاجئين أحد أولويات السياسة الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

أكد سيريل جان نون سفير ألمانيا بالقاهرة، إن بلاده كدولة رئيسية مضيفة وكثاني أكبر جهة مانحة علي المستوي الثنائي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وضعت الدعم والتضامن مع اللاجئين أحد أولويات سياساتها الخارجية.

وأضاف سيريل في تصريح له نشر علي موقع السفارة الألمانية بالقاهرة، اليوم السبت، علي الفيسبوك "أنه في الوقت الذي يتعرض العالم فيه إلي جائحة فيروس كورونا المستجد، نواجه جميعا تغيرات وتحديات تؤثر علي حياتنا اليومية ولكن يجب إلا ننسي وجود العشرات من اللاجئين الذين يواجهون هذه المتاعب، بعيدا عن بيوتهم وغالبا بعيدا عن عائلاتهم بدون مأوي أو حماية".

وأوضح أنه "يجب ألا نفكر فقط في الإحصاءات والأرقام عند معالجة قضية اللاجئين لأنه وراء كل لاجئ ، شخص لديه أحلام وآمال وإمكانيات".. مشددا علي أهمية أن يكون الهدف كمجتمع دولي ليس فقط تلبية الاحتياجات الأساسية ولكن خلق أيضا آفاق للاجئين لتطوير واكتشاف إمكانياتهم الفردية حتى يتمكنوا هم أنفسهم من أن يصبحوا لاعبين رئيسيين في مساعدة الآخرين وتولي مهام ذات أهمية في المجتمعات المضيفة لهم.