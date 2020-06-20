قبيل بدء مسيرته في تولسا.. 6 من منظمي حملة ترامب الانتخابية مصابين بكورونا

وكالات:

أفادت فضائية العربية السعودية، بأن 6 من منظمي حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في مدينة تولسا ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الفضائية السعودية، أن مناصري الرئيس الأمريكي بدأوا في التجمهر بالمدينة قبيل حملته الانتخابية في تولسا.

وحذر ترامب الجمعة، المتظاهرين من الاحتجاج في تولسا، بولاية أوكلاهوما، قبل مسيرة حملته الانتخابية السبت، هناك.

وقال ترامب "أي متظاهرين أو فوضويين أو محرضين أو لصوص أو مدافعين سيذهبون إلى أوكلاهوما، يرجى أن تفهموا.. لن يتم معاملتك كما لو كنت في نيويورك أو سياتل أو مينيابوليس".

وردا على سؤال حول تغريدة في وقت لاحق يوم الجمعة، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، إن ترامب كان يشير إلى "المحتجين العنيفين"، ولا يشير إلى أن الحق في الاحتجاج بشكل سلمي لا ينبغي أن ينطبق على مسيراته.