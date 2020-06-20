"إيكواس" تحث مالي على إنهاء أزمتها وتشكيل حكومة وحدة

أبيدجان - (د ب أ)

حثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مالي على تشكيل حكومة وحدة ومراجعة نتائج الانتخابات البرلمانية لإنهاء الأزمة بين الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وأحزاب المعارضة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ووصل وفد المنظمة برئاسة وزير خارجية النيجر كالا أنكوراو إلى العاصمة المالية باماكو أمس، قبل يوم واحد من المظاهرات التي شهدت خروج الآلاف من المتظاهرين في المدن الكبرى ودعوتهم للرئيس إلى التنحي.

وقال التكتل في بيان اليوم السبت إنه ينبغي على مالي "تجنب استخدام، العنف كوسيلة لحل الأزمة" و"استعادة الثقة بين الأطراف" كما حث السلطات على مراجعة نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإجراء تصويت آخر في الدوائر التي تستلزم ذلك.