الجيش الليبي: مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن فى ليبيا وليست تركيا
طرابلس- (أ ش أ):
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليست تركيا.
وأكد المحجوب، في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت، أن مصر واعية لخطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية، مشددا على أن تركيا تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية من تدخلها في ليبيا.
وأشار إلى أن أعداد المرتزقة تزايدت بشكل كبير في ليبيا لدعم تنظيم الإخوان.
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