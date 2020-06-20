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حزب موالٍ للأكراد يدعو المعارضة التركية للانضمام إلى "تحالف الديمقراطية"

08:02 م السبت 20 يونيو 2020
حزب موالٍ للأكراد يدعو المعارضة التركية للانضمام إلى "تحالف الديمقراطية"

تركيا

إسطنبول - (د ب أ):

حث حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا، اليوم السبت، المعارضة على الانضمام إلى "تحالف الديمقراطية" ضد ما وصفوه بالحكومة الذي يتزايد استبدادها.

وقالت بيرفن بولدان الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي في مؤتمر صحفي قرب مبنى البرلمان في ختام أسبوع الحزب لـ"مسيرات الديمقراطية" في جميع أنحاء البلاد: "إن الضغط السياسي (على المعارضة)، والاتجاه الاستبدادي للحكم يخنقان المواطنين".

وذكر الحزب أن المسيرات جاءت احتجاجًا على حملة الحكومة الأمنية.

وقوبلت المسيرات في إسطنبول باستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع؛ لتفريق حشد، من بين المشاركين فيه نواب بحزب الشعوب الديمقراطي وأنصاره.

يذكر أنه تم في وقت سابق من شهر يونيو الجاري تجريد نائبين بحزب الشعب الديمقراطي، وآخر بحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، من مقاعدهم البرلمانية بعد أن أيدت محاكم إدانات صادرة بحقهم.

وتم عزل إجمالي 45 من رؤساء البلديات المنتمين لحرب الشعوب الديمقراطي منذ الانتخابات المحلية في مارس 2019، فيما يقبع عدد من نواب رؤساء البلديات حاليًا في السجن، وفقا للحزب.

المعارضة التركية تحالف الديمقراطية حزب الشعوب الديمقراطي الأكراد

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