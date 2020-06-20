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سنغافورة تخصص 14 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد بعد أزمة كورونا

07:02 م السبت 20 يونيو 2020
سنغافورة تخصص 14 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد بعد أزمة كورونا

فيروس كورونا في سنغافورة

سنغافورة - (د ب أ)

تعتزم سنغافورة، تخصيص أكثر من14 مليار للمساعدة في إعادة الاقتصاد لقوته فى فترة ما بعد أزمة فيروس كورونا، بعد أن سجلت البلاد تراجعا قياسيا.

قال نائب رئيس الوزراء السنغافورى هنج سوي كيت في بيان إن الحكومة ستخصص أكثر من 20 مليار دولار سنغافوري (3ر14 مليار دولار أمريكي) لدعم البحث في "المجالات عالية التأثير" مثل الصحة والعلوم الطبية الحيوية وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن هذه الاستثمارات جزء من خطة خمسية للبحث والتنمية يتم وضع اللمسات النهائية عليها حاليا.

وأضاف: "جميع الدول، ونحن من بينها ، ستوفر دعما فوريا لتعزيز الاقتصاد .. لكننا سنمضي أكثر من ذلك، حيث سنستثمر لإعطاء الجميع نقطة انطلاق للخروج من هذه (الأزمة) بشكل أكثر قوة. نحن في سنغافورة لا نتوقف عن التفكير في الغد".

وذكر هنج أن الاقتصاد السنغافوري يواجه أكبر انكماش له منذ الاستقلال عام 1965، وانخفض التوظيف في الربع الأول بأكبر قدر على الإطلاق.

وأشار إلى أن المهمة الملحة هي توفير فرص العمل. وتعهد المسؤولون بتوفير 100 ألف فرصة عمل وفرص تدريب للمساعدة في تخفيف أثار الأزمة.

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