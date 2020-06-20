إدانة كبير موظفي الرئاسة بالكونغو الديمقراطية في قضية فساد

كينشاسا - (د ب أ)

يواجه فيتال كاميره، كبير موظفي رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، حكما بالأشغال الشاقة 20 سنة وغرامات بالملايين بعد أن أدانته محكمة بالاختلاس والفساد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتم اتهام كاميره بالمشاركة في سرقة أكثر من 50 مليون دولار من مخصصات لمشاريع البنية التحتية المرتبطة بالمئة يوم الأولى من ولاية تشيسكيدي العام الماضي.

وذكر كاميره 61 عاما، أن المحاكمة تعد هجوما سياسيا من قبل أعداء الرئيس. ورفض تشيسكيدي نفسه التعليق على القضية.

ووصفت المحكمة، ومقرها في العاصمة كينشاسا ، حقيقة أن كاميره ارتكب الجرائم بأنها "لا لبس فيها" في معرض تلاوة حيثيات الحكم التي تم بثها عبر شاشة التلفزيون الوطني. وأطلق كاميره ضحكات عالية أثناء تلاوة القاضي لحكم الإدانة.

وعلى صعيد آخر، كان وزير العدل الكونغولي سيليستين توندا يا كاسندي أعلن أن القاضي الذي أشرف على محاكمة كبير موظفي تشيسكيدي بالفساد قد قتل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الثلاثاء الماضي.

وتوفي القاضي رافائيل ياني أوفونجو، الذي كان مسؤولا عن محاكمة فيتال كاميره، في 26 مايو. وكان يعتقد في البداية أن وفاته ناجمة عن أسباب طبيعية.

وخلص الطب الشرعي بعد تشريح الجثة إلى أنه أصيب بنزيف بالمخ بعد صدمة على الرأس، وفقا لبيان أكده وزير العدل توندا يا كاسندي في رسالة عبر موقع تويتر واطلعت وكالة بلومبرج للأنباء عليها.

وقال توندا يا كاسندي، آنذاك إن وزارة العدل ستفتح "تحقيقا قضائيا لتوضيح ملابسات جريمة القتل هذه والتعرف على من خطط لها". ورفض متحدث باسم تشيسكيدي التعليق.