أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الشرطة المجرية تحقق في العثور على حاويات مليئة بأشلاء بشرية

06:22 م السبت 20 يونيو 2020
الشرطة المجرية تحقق في العثور على حاويات مليئة بأشلاء بشرية

الشرطة المجرية

بودابست - (د ب أ)

شعر لصوص بالصدمة أثناء بحثهم عن أشياء ثمينة بفناء في بودابست، عندما اكتشفوا عدة حاويات بلاستيكية مليئة بأشلاء بشرية، حسبما ذكرت صحيفة "بليك" اليوم السبت.

وأبلغ اللصوص، الذين اعتقلتهم الشرطة فى وقت لاحق ، عما اكتشفوه في منطقة "باتي" فى مدينة بودابست . وبدأت الشرطة تحقيقات بشأن شخص يعمل مساعدا لطبيب أخصائى فى علم الأمراض كان يستخدم هذا الفناء.

وبالبحث في مقر إقامته، تم العثور على عدة دلاء وأكياس وبراميل تحتوي على أجزاء من أشلاء بشرية متعددة. ويجري التحقيق مع الرجل 60 عاما حاليا بتهمة التعامل بشكل خاطىء مع أعضاء بشرية.

ومع ذلك، يُعتقد أن المشتبه به حصل على أشلاء بشرية من خلال وظيفته في مستشفى قريب.

ولم يتضح الدافع من وراء ذلك. وقال بعض الجيران لصحيفة "بليك" إن الرجل كان يربي الخنازير، مما يعني أنه ربما كان يطعم الخنازير بتلك الأشلاء البشرية.

الشرطة المجرية بودابست علم الأمراض الخنازير

الخبر التالى:

إدانة كبير موظفي الرئاسة بالكونغو الديمقراطية في قضية فساد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8785989

    عدد المصابين

  • 4645502

    عدد المتعافين

  • 463150

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: أي تدخل من الدولة المصرية في ليبيا بات له الشرعية الدولية