الشرطة المجرية تحقق في العثور على حاويات مليئة بأشلاء بشرية

بودابست - (د ب أ)

شعر لصوص بالصدمة أثناء بحثهم عن أشياء ثمينة بفناء في بودابست، عندما اكتشفوا عدة حاويات بلاستيكية مليئة بأشلاء بشرية، حسبما ذكرت صحيفة "بليك" اليوم السبت.

وأبلغ اللصوص، الذين اعتقلتهم الشرطة فى وقت لاحق ، عما اكتشفوه في منطقة "باتي" فى مدينة بودابست . وبدأت الشرطة تحقيقات بشأن شخص يعمل مساعدا لطبيب أخصائى فى علم الأمراض كان يستخدم هذا الفناء.

وبالبحث في مقر إقامته، تم العثور على عدة دلاء وأكياس وبراميل تحتوي على أجزاء من أشلاء بشرية متعددة. ويجري التحقيق مع الرجل 60 عاما حاليا بتهمة التعامل بشكل خاطىء مع أعضاء بشرية.

ومع ذلك، يُعتقد أن المشتبه به حصل على أشلاء بشرية من خلال وظيفته في مستشفى قريب.

ولم يتضح الدافع من وراء ذلك. وقال بعض الجيران لصحيفة "بليك" إن الرجل كان يربي الخنازير، مما يعني أنه ربما كان يطعم الخنازير بتلك الأشلاء البشرية.