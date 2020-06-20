قرقاش: تركيا بدلت سياسة حسن الجوار ببرنامج توسع

وكالات

قال الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن تركيا بدلت سياسة حسن الحوار ببرنامج توسع، حسبما ذكرت العربية.

وتابع قرقاش، أن تركيا أخطر على الدول العربية من إيران ويرجع هذا إلى استراتيجيتها وعلاقتها بالولايات المتحدة.

وأضاف أن تركيا ترى في الدول العربية فضائا استراتيجيا لتحقيق أحلام تاريخية.