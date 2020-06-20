أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

قرقاش: تركيا بدلت سياسة حسن الجوار ببرنامج توسع

06:04 م السبت 20 يونيو 2020
قرقاش: تركيا بدلت سياسة حسن الجوار ببرنامج توسع

الدكتور أنور بن محمد قرقاش

وكالات

قال الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، إن تركيا بدلت سياسة حسن الحوار ببرنامج توسع، حسبما ذكرت العربية.

وتابع قرقاش، أن تركيا أخطر على الدول العربية من إيران ويرجع هذا إلى استراتيجيتها وعلاقتها بالولايات المتحدة.

وأضاف أن تركيا ترى في الدول العربية فضائا استراتيجيا لتحقيق أحلام تاريخية.

أنور محمد قرقاش الإمارات إيران حسن الجوار

الخبر التالى:

جماعات بريطانية مناهضة للعنصرية تنظم احتجاجات رغم تحذيرات الشرطة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8785989

    عدد المصابين

  • 4645502

    عدد المتعافين

  • 463150

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: أي تدخل من الدولة المصرية في ليبيا بات له الشرعية الدولية