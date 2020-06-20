أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

النمسا: سنعود إلى غلق الحدود حال حدوث موجة ثانية لكورونا

04:27 م السبت 20 يونيو 2020
النمسا: سنعود إلى غلق الحدود حال حدوث موجة ثانية لكورونا

النمسا: سنعود إلى غلق الحدود حال حدوث موجة ثانية ل

فيينا- (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، أنه لا يستبعد العودة إلى إغلاق الحدود مرة أخرى وتقييد حرية السفر مع دول أوروبا حال تفاقمت الإصابات بفيروس "كورونا" مرة أخرى.

وقال شالينبرج - في تصريح اليوم السبت - إن "النمسا عدلت تصنيف دول الجوار والعديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى اللون الأخضر ولكن هذا لا يعني أننا لم نعد نراقب تطورات الوضع عن كثب".. مشيرا إلى أنه إذا لزم الأمر سنتخذ إجراءات الإغلاق مرة أخرى.

وأعرب عن أمله في عدم العودة إلى إغلاق الحدود، مشيرا إلى أن هدفنا هو استعادة حرية السفر في أسرع وقت ممكن.. معتبرا أن السفر ليس ترفًا في القرن الحادي والعشرين بل ضرورة.

ولفت إلى أن العالم لم يشهد بعد ذروة وباء "كورونا"، ولكنه واثق من قدرة البلاد على السيطرة على الأزمة ومنع تجدد الانتشار بسبب الخبرة المكتسبة في الموجة الأولى.

وأوضح شالينبرج، أنه في حالة حدوث الموجة الثانية سوف يتم التعامل مع الموقف على المستوى الأوروبي بشكل ناجح وأكثر تنسيقا عن الفترة السابقة.

هذا المحتوى من

اغلاق الحدود النمسا فيروس كورونا

الخبر التالى:

البابا فرانسيس يعقد اللقاء الجماهيري الأول منذ تخفيف قيود الإغلاق العام في إيطاليا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 52211

    عدد المصابين

  • 13928

    عدد المتعافين

  • 2017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8785989

    عدد المصابين

  • 4645502

    عدد المتعافين

  • 463150

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: أي تدخل من الدولة المصرية في ليبيا بات له الشرعية الدولية