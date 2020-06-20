الإمارات: تسجيل 388 إصابة بكورونا
أبوظبي - أ ش أ:
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وذلك بعد إجراء أكثر من 34 ألف فحص جديد على فئات مختلفة.
وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وأن مجموعات الحالات المسجلة 44 ألفا و533 حالة.لافتة إلى وفاة مصاب جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 301 حالة.ى
وأشارت الوزارة إلى شفاء 758 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 31 ألفا و754.
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