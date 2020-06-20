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الموجة الثانية من كورونا: ألمانيا تسجل أكثر من 600 إصابة

01:38 م السبت 20 يونيو 2020
الموجة الثانية من كورونا: ألمانيا تسجل أكثر من 600 إصابة

فيروس كورونا

برلين- (بي بي سي):

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح السبت، 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 189 ألفا و135 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8883 حالة، بزيادة 11 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة.

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